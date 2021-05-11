فرق عمل لتركيب قطع مياه الشرب الموفرة في المنازل بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتشكيل فرق عمل مكونة من طلاب التعليم الصناعي وموظفي شركة مياه الشرب والوحدات المحلية لتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بالمنازل بالأحياء السكنية.

أكد الزملوط، أنه سيجري تركيب هذه القطعة بدعم من المحافظة بهدف ترشيد استهلاك المياه في المنازل على أن يبدأ التنفيذ عقب انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي وخلال فترة الإجازة الصيفية.

وقال المحافظ في تصريح له، مساء الإثنين، أن المحافظة انتهت من تركيب 5 آلاف قطعة موفرة لمياه الشرب خلال الفترة القليلة الماضية بالمدارس والمصالح الحكومية ضمن خطة المحافظة للحفاظ على الخزان الجوفي وتقليل الضغط على برك الصرف الصحي على أن يبدأ التنفيذ في الأحياء السكنية الحكومية مثل الزهور والأمل بمركز الخارجة كمرحلة أولى ويجري استكمال التركيب بباقي المراكز والمدن.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ الوادي الجديد، أمس الإثنين، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة وذلك بحضور محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة واللواء محمد سعد، نائب مدير أمن المحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة.