لسرقة قرط ذهبي.. لصوص يقتلون طفلة رضيعة بالمحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

شهدت عزبة شيم التابعة لقرية طنبارة بمركز المحلة الكبرى، مقتل طفلة رضيعة خنقا على يد عدد من اللصوص بهدف سرقة قرطها الذهبي وعشرون جنيها.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي تفيد بمقتل الطفلة "حبيبة" تبلغ من العمر أيام على يد عدد من اللصوص بهدف سرقة مبلغ ٢٠ جنيها وقرطها الذهبي وشروعهم في قتل الأم خنقا.

وانتقلت قوة من مباحث مركز المحلة الكبرى، إلى موقع الحادث وتبين من خلال سؤال الأم المجنى عليها أنها سمعت بكاء الطفلة داخل غرفتها وعندما هرعت إليها فوجئت باللصوص يقومون بخنق طفلتها وسرقة مبلغ مالي وقرطها الذهبي، مستغلين خروج الزوج لعمله كعادته بعد الفطار، وعندما استغاثت حاولوا قتلها خنقا حتى فقدت الوعى وفروا هاربين.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين من خلال الكشف عن كاميرات المراقبة بالمنطقة للتعرف على هويتهم، كما جرى نقل الأم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لاخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.