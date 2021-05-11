محافظ الوادي الجديد يوجه بتنفيذ مسابقة للقرية والمركز الأعلى تسجيلا لتلقي لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتنفيذ مسابقة على مستوى جميع مراكز وقرى المحافظة للمركز والقرية الأعلى في التسجيل على منظومة وزارة الصحة لتلقي لقاح ومصل فيروس كورونا، على أن يجري تكريم رئيس القرية والمركز في جلسات المجلس التنفيذي بالمحافظة.

كما وجه الزملوط، بتشكيل فرق عمل بالتنسيق بين مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي لتسجيل المواطنين خاصة كبار السن في القرى البعيدة والنائية الراغبين في تلقي اللقاح ومساعدتهم على إدخال البيانات سواء بشكل إلكتروني أو يدوي.

أضاف المحافظ، في بيان صحفي له، مساء الإثنين، أن المحافظة لديها خطة لتحصين المواطنين ضد فيروس كورونا من خلال تدشين مراكز تلقيح بالقرى البعيدة لأيام محددة بعد جمع أكبر عدد ممكن من الراغبين في تلقي اللقاح بالقرية، بعد تأمين عملية حفظ اللقاح بشكل آمن في موقع التلقيح.

ووجه المحافظ، بسرعة تسجيل كافة المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا وتوفير فرق متنقلة لتسجيل العاملين بالمصالح الحكومية وأماكن التجمعات والقرى والمناطق النائية.

جاء ذلك خلال ترأس اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الإثنين الإثنين، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة وذلك بحضور محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة واللواء محمد سعد، نائب مدير أمن المحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة.