اليوم.. محاكمة 3 متهمين بإشعال النيران في مبنى سكني والتسبب في وفاة طفل بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 3 متهمين أشعلوا النار في مبنى سكني عمدا وتسببوا في قتل طفل في المقطم، بعد إحالتهم لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

صدر القرار برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوه وعادل إبراهيم الغويط وأسامه محمد أبوصافي وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين"م .ع" عامل و "ك .م" وشهرته رامي و" ه .م" و"ص .ع "حسب ترتيبهم بأمر الإحالة قام المتهم الأول بوضع النار عمدا في مبنى سكني والمملوك للمجني عليه عماد محمود، بأن سكب علي باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن، ونشأ عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل هاني عماد والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به لوجود خلافات سابقة بين أحدهم وأهل المجني عليه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الباقيين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه عماد محمود مقابل مبلغ نقدي وساعدوهم بأن أمدوه بعبوة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعه، وأقر المتهم بارتكاب الواقعة بتحريض ومساعدة من باقي المتهمين وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه هاني عماد في العقد الثاني من العمر وأن وفاته حدثت بسبب حروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بجسده بنسبة 30%.