محافظ الوادي الجديد يوجه بتفعيل مبادرة " فاستبقوا الخيرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتفعيل مبادرة " فاستبقوا الخيرات" بمساجد المحافظة بمراكزها الإدارية وقراها.

وأكد الزملوط، تكليف الدكتور محمود شاهين، مدير مديرية الأوقاف بمتابعة إعادة تفعيل المبادرة والتي تهدف إلى وضع صناديق تبرعات بكل مسجد لدعم الحالات الأولى بالرعاية بكل حي، والتبرعات التي يجري جمعها سيجري دعمها بالمثل من جانب المحافظة لصرفها للحالات المحتاجة.

وأوضح الزملوط، أن هذه المبادرة تنفذ بإشراف مالي وإداري من الأوقاف وبالمساجد الحكومية لضمان وصول المبالغ المخصصة للخير لمستحقيها وصرفها في الجانب المخصصة له.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة وذلك بحضور محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة واللواء محمد سعد، نائب مدير أمن المحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قرر تنفيذ مبادرة " فاستبقوا الخيرات" في 18 يونيو 2019 على مستوى مساجد المحافظة.