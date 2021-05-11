ولي العهد وأمير قطر يعقدان جلسة مباحثات

استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة أمس، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وعقد ولي العهد جلسة مباحثات مع الشيخ تميم، رحب ولي العهد في بدايتها بأمير دولة قطر ومرافقيه في المملكة، ناقلا تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فيما أعرب أمير دولة قطر، عن تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسعادته بزيارة المملكة، ولقائه ولي العهد.

وتبادل ولي العهد وأمير دولة قطر التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.