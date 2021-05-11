الملك يتلقى التهنئة بالعيد من أمير الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا اليوم، من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من الخير والازدهار.
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