ولي العهد يستقبل أمير قطر بمطار جدة



وصل جدة اليوم، أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان

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