الإرهاب الحوثي يستهدف المدنيين مجددا في مطار أبها

استمر مسلسل اعتداءات الحوثي الإرهابية على جنوب المملكة، حيث استهدفت طائرة مفخخة مطار أبها الدولي يوم أمس، وتم اعتراضها وتساقطت شظايها داخل حرم المطار ما أدى إلى إصابة بعض المركبات، ووفقا لتصريح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، فقد تمكنت قوات التحالف المشتركة أمس من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف مطار أبها الدولي.

تهديد المدنيين

وصرح المالكي بأنه تم اعتراض وإسقاط الطائرة المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح العميد المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تساقطت بعض الشظايا بالحرم الداخلي لمطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين، ونتج عن ذلك تهشم زجاج بعض عربات المساندة الأرضية لحافلات نقل المسافرين.

استئناف الرحلات

وقالت مصادر لـ«دوت الخليج» إن شظايا من المسيرة سقطت بساحة المطار بعد اعتراضها، وذلك أمام صيانة السعودية، ولم تتسبب في أي إصابات أو أضرار، وتم إيقاف جميع الرحلات المغادرة مؤقتا حتى زوال الخطر، وذكر شهود عيان أنهم كانوا بصالة المغادرة وسمعوا دوي انفجار قوي دون حدوث أي أضرار.

وتم استئناف الرحلات المغادرة، حيث كانت أول رحلة غاردت تابعة للخطوط السعودية الساعة 05:42 مساء.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم العدائي، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

تسلسل زمني لاعتداءات الحوثيين على مطار أبها

11 أبريل 2018: استهداف مطار أبها بطائرة بدون طيار

23 يونيو 2019: قتيل و21 جريحا في هجوم للحوثيين على مطار أبها

10 فبراير 2021: اعتداء إرهابي من الحوثيين استهدف مطار أبها

10 مايو 2021: اعتداء بطائرة مفخخة نتج عنه سقوط شظايا على المطار بعد اعتراضها

انتهاكات الحوثيين حتى يوم الاثنين 10 / 5 / 2021

369 الصواريخ البالستية

626 الطائرات بدون طيار

68 الزوارق المفخخة

204 الالغام البحرية

95186 المقذوفات

30527 انتهاكات وقف اطلاق النار بالحديدة