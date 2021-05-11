200 فلسطيني مصاب في ساحات المسجد الأقصى

وقال مصور وكالة أسوشيتيد برس في مكان الحادث إن أكثر من 12 عبوة غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية سقطت في المسجد الأقصى وأصابت أكثر من 270 فلسطينيًا، من بينهم 205 ذهبوا إلى المستشفيات والعيادات لتلقي العلاج، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.
ألواح خشبية
وذكر المصور أن المتظاهرون قاموا بتحصين بوابات المجمع المحاط بالجدران بألواح خشبية وخردة معدنية. وقد اندلعت اشتباكات، ورشق من بداخلها الشرطة بالحجارة في الخارج.
ودخلت شرطة الحتلال المجمع وأطلقت الغاز المسيل للدموع والكريات المعدنية المغلفة بالمطاط والقنابل الصوتية، وكان يوجد هناك حوالي 400 شخص.
مخاوف جدية
وبعد عدة أيام من المواجهات في القدس، تعرض الاحتلال الإسرائيلي لانتقادات دولية متزايدة بسبب انتهاكاته المتزايدة خاصة خلال شهر رمضان.
وكان مجلس الأمن الدولي قد حدد موعدًا لإجراء مشاورات مغلقة بشأن الوضع في القدس لاثنين. وقال دبلوماسيون إن الاجتماع جاء بطلب من مندوب تونس العربي في المجلس.
وفي وقت سابق، تحدث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع نظيره الإسرائيلي، مئير بن شبات، وحث على الهدوء. وذكر بيان للبيت الأبيض أن سوليفان دعا الاحتلال إلى «اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان الهدوء» وأعرب عن «مخاوف جدية» للولايات المتحدة بشأن العنف المستمر وعمليات الإخلاء المخطط لها.
الفصل العنصري
وفي سياق متصل تسلط هذه الانتهاكات الاسرائيلة الضوء على مجموعة من السياسات التمييزية التي تقول جماعات حقوقية إنها تهدف إلى إخراج الفلسطينيين من القدس للحفاظ على الأغلبية اليهودية فيها.
وأشارت كل من منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية ومنظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك إلى هذه السياسات كمثال لما يقولون إنه أصبح نظام فصل عنصري.
انتهاكات الاحتلال:
- أطلقوا أكثر من 12 عبوة غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية في المسجد الأقصى
- أصابت أكثر من 270 فلسطينيًّا، من بينهم 205 ذهبوا إلى المستشفيات والعيادات لتلقي العلاج
- خمسة من الجرحى في حالة خطيرة.
- تسعة ضباط أصيبوا بجروح، أحدهم نقل إلى المستشفى.
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