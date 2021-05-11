التحالف يدمر زورقا مفخخا جنوب البحر الأحمر

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وذلك جنوب البحر الأحمر. وقال التحالف إنه تم اعتراض وتدمير الزورق، مشيرا إلى أن المليشيا الحوثية لا تزال مستمرة في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وأضاف: المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة.



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