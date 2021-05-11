مصرع 30 شخصا في انقلاب زورق بنيجيريا

غرق 30 شخصا إثر انقلاب قاربهم المكتظ في ولاية النيجر بوسط نيجيريا، وفق ما ذكر مسؤول في خدمة الطوارئ لوكالة فرانس برس. وقال المتحدث باسم إدارة الطوارئ في ولاية النيجر إبراهيم أودو حسين إن القارب الذي كان يقل نحو 100 تاجر محلي، انشطر بعد أن اصطدم بعقبة خلال عاصفة في طريق عودتهم من السوق السبت. وأضاف «تم انتشال ثلاثين جثة حتى الآن ولا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين» مضيفًا أن الحادث وقع في قرية تيجانا التابعة لناحية مونيا. واوضح المتحدث «تم إنقاذ 65 راكبًا بمساعدة الغواصين المحليين» مشيرا إلى أن الأمطار الغزيرة أعاقت البحث لكن الغواصين «تحدوا» الطقس العاصف. ومن الشائع غرق السفن التي غالبًا ما تكون محملة بشكل زائد ومتهالكة في نيجيريا، خاصة خلال موسم الأمطار.



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