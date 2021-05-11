فرنسا تعلن لمواطنيها «أخباراً جيدة» بخصوص كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الاثنين، أن بلاده «تخرج» من أزمة كوفيد-19، وذلك خلال تقديمه تفاصيل جديدة متعلقة بإعادة فتح المتاجر والمطاعم في البلاد.

وقال كاستيكس، لصحيفة «لو باريزيان» الفرنسية «أقولها بأوضح طريقة ممكنة: نحن أخيراً بصدد الخروج في إطار خطة طويلة الأجل من هذه الأزمة الصحية».

وأضاف «من الواضح أن هذا الخروج سيتم بطريقة تقدمية وحذرة ومدعومة. لكن الاتجاه واضح، نحن نقترب من النهاية وهذه أخبار جيدة».

وأشار إلى أن شرفات المطاعم والمقاهي ستفتح في جميع أنحاء البلاد في 19 مايو الجاري، لكن عملها سيقتصر على نصف طاقتها الاستيعابية، في حين سيكون تناول الطعام في الداخل ممكنا اعتبارا من 9 يونيو المقبل أيضا بنصف السعة.

وسيعاد فتح المتاجر في 19 مايو، ولكن مع فرض قيود على عدد الأشخاص الذين يمكن إدخالهم بناء على مساحة كل متجر، مع رفع القيود في 30 يونيو.

وتخضع فرنسا حاليا لإغلاق ثالث، وهو محدود أكثر من الجولات السابقة بين مارس وأبريل وبين وأكتوبر ونوفمبر من العام الماضي.

وبلغ متوسط عدد الإصابات اليومية الجديدة نحو 20 ألفا، ما يقارب نصف مستوى إصابات الشهر الماضي، بينما انخفض عدد الأشخاص في العناية المركزة إلى أقل من خمسة آلاف الشهر الماضي.

وحذر بعض الخبراء من أن فتح البلاد بوتيرة سريعة للغاية قد ينذر بتفش جديد، لكن حملة التطعيم في البلاد تصاعدت بسرعة بعد انطلاقة بطيئة في يناير.