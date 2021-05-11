الولايات المتحدة تحث على تهدئة الموقف في القدس

ابوظبي - سيف اليزيد - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إن الهجمات الصاروخية من قطاع غزة على إسرائيل يجب أن تتوقف «على الفور»، وحث الجانبين على اتخاذ خطوات لتهدئة الموقف.

وأضاف بلينكن، في تصريحات قبل اجتماعه مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي «نركز جداً على الوضع في إسرائيل والضفة الغربية وغزة ونشعر بقلق شديد جدا إزاء الهجمات الصاروخية التي نشهدها الآن... التي يجب أن تتوقف على الفور».

وحث الصفدي الولايات المتحدة على الاضطلاع بدور قيادي في خفض العنف.

وعبر بلينكن أيضا عن مخاوف بشأن العنف و«الأفعال الاستفزازية» في الحرم القدسي الشريف وحوله.

وأطلق نشطاء في قطاع غزة، الاثنين، صواريخ باتجاه منطقة القدس وجنوب إسرائيل إثر المواجهات مع الفلسطينيين في القدس.