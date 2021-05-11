كتائب "القسام" بغزة تعلن استهداف مدينة القدس المحتلة بضربة صاروخية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الاثنين، أنها وجهت "ضربة صاروخية" لمدينة القدس المحتلة.



وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، في بيان مقتضب، وصل وكالة الأناضول "كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة".



وأضاف أن الضربة تأتي "رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى، وهذه رسالة على العدو أن يفهمها جيداً، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".



ولم تصدر إسرائيل تعقيبا فوريا على ما ذكرته كتائب القسام.



وفي وقت سابق، منحت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية" في قطاع غزة، إسرائيل، مهلة حتى الساعة السادسة من مساء الاثنين (15:00 تغ)، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.



وصباح الإثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، قبل أن تنسحب مخلفة أكثر من 305 إصابات بصفوف الفلسطينيين بينهم مسعفون، وفق "الهلال الأحمر" الفلسطيني.



وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح" ومحيط المسجد الأقصى.

المصدر: الأناضول

