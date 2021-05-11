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كنائس فلسطين تقرع أجراسها دعماً لأهالي قطاع غزة

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

فلسطين

دقّت كنائس فلسطين أجراسها مساء الاثنين دعماً لأهالي قطاع غزة ونصرة للقدس، تزامنا مع قيام حركة “حماس” بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وسماع دوي انفجارات.

وأضافت: “الكنائس دقت أجراسها للتأكيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية والوقوف صفاً واحداً في وجه الاحتلال، الذي اعتدى بشكل سافر على المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح المجيد قبل أيام في باحات كنيسة القيامة بالقدس المحتلة”.

وأشارت إلى أن الكنائس دقت أجراسها للتأكيد أيضا على أن القدس جميعها مستهدفة من قبل الاحتلال، وأن هناك خطة ممنهجة لتفريغ مدينة القدس من أبناء شعبنا مسيحيين ومسلمين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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