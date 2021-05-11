البحرية الأمريكية تطلق النار اتجاه زوارق للحرس الثوري في مضيق هرمز

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 10 - مايو - 2021 11:38 مساءً

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” ، اليوم الإثنين، إن سفينة تتبع خفر السواحل الأمريكي أطلقت نحو 30 رصاصة تحذيرية بعد أن اقترب 13 قارب للحرس الثوري الإيراني منها ومن سفن بحرية أمريكية أخرى في مضيق هرمز.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أن الرصاصات التحذيرية أطلقت بعد أن اقتربت القوارب السريعة لتصبح على بعد 150 ياردة من ست سفن حربية أمريكية كانت ترافق الغواصة جورجيا المزودة بصواريخ موجهة.

وأضاف كيربي أن سفينة خفر السواحل أطلقت الرصاصات التحذيرية من مدفع آلي عيار 50 مليمترا قبل أن تغادر القوارب الإيرانية.

ويأتي هذا التصريح في أعقاب حادثة وقعت الشهر الماضي عندما اقتربت 11 سفينة إيرانية من سفن البحرية وقوات خفر السواحل الأمريكية في الخليج، وهو ما وصفه الجيش الأمريكي بالسلوك ”الخطير والاستفزازي“.

وتفاقم التوتر بين طهران وواشنطن منذ عام 2018 عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية، وأعاد فرض العقوبات التي كبلت اقتصاد الجمهورية الإسلامية.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني قد قال الشهر الماضي إن طهران ستدمر السفن الحربية الأمريكية إذا تعرض الأمن الإيراني للتهديد في الخليج.