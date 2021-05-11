شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: الإرهاب الحوثي ترجمة لأجندة إيرانية خبيثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار "أبها" الدولي في المملكة بطائرة دون طيار مفخخة.

وحذر البرلمان العربي من استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تعد جرائم حرب وخرق للقوانين الدولية والإنسانية والأعراف الدولية، والتي هي ترجمة لأجندة إيرانية خبيثة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والحاسم لردع ميليشيا الحوثي عن جرائمها واتخاذ خطوات رادعة لحماية المدنيين من الاستهداف المستمر.

وجدد البرلمان العربي دعمه ووقوفه التام في صف واحد إلى جانب المملكة، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها وتهدد حياة مواطنيها والمقيمين فيها.