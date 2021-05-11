التحالف الدولي: داعش لا يزال موجودا.. والعراق تولى زمام المواجهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش، اليوم الإثنين، إن التنظيم الإرهابي تعرض للهزيمة بخسارته للأراضي التي كان يسيطر عليها.

وأضاف الكولونيل واين ماروتو، في بيان: "مهمتنا تتمثل في القضاء على أي فلول للتنظيم، وسنواصل دعم شركائنا الأمنيين في سوريا والعراق".

وكشف المتحدث أن قوات الأمن العراقية تولت زمام المبادرة وأصبحت تتولى القيادة في مواجهة فلول تنظيم داعش الإرهابي.

وحذر من أن تنظيم داعش لا يزال موجودًا والمستقبل لن يكون خاليًا من سفك الدماء.

وفي وقت سابق، كشفت لجنة الأمن والدفاع العراقية، عن أن اللجنة المشتركة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية المختصة بالحوار الاستراتيجي أبلغتها موافقة واشنطن على مغادرة قواتها من العراق.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، في حديث متلفز، إن "اللجنة المشتركة أبلغت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي بموافقة واشنطن على مغادرة قواتها القتالية من العراق امتثالا لما جاء في مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي"، لافتا إلى أن "موافقة واشنطن بشكل سريع فاجأت اللجنة، وهذا أمر جيد".

وأضاف أن "تفعيل الاتفاق بين بغداد وواشنطن أمر مهم في تعزيز العلاقات بين الطرفين"، موضحا أن "القوات التي ستبقى في العراق وفقا للاتفاق الأخير هي تدريبية لا قتالية".