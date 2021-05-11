شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تخفف تحذيرات السفر إلى بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: «رويترز»

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إنها خففت درجة التحذير من السفر إلى المملكة المتحدة وإسرائيل، بعدما رفعتها للبلدين إلى أعلى مستوى الشهر الماضي.

وخفضت الوزارة درجة التحذير من السفر إلى المملكة المتحدة إلى المستوى الثالث (إعادة النظر في السفر)، وخفضته بالنسبة لإسرائيل إلى المستوى الثاني (توخي المزيد من الحذر).

وهذه ثاني مرة تخفّض فيها وزارة الخارجية الأمريكية مستوى التحذير من السفر بالنسبة لإسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية.