«النهضة» تتراجع عن سحب الثقة من الرئيس سعيّد

تونس : ”الخليج 365”

تراجعت حركة «النهضة» الإخوانية في تونس عن مسعاها في سحب الثقة من الرئيس قيس سعيّد، فيما هاجم إرهابيون،أمس الاثنين، سيارتين تابعتين للشرطة بمدينة طبلبة الساحلية، دون أن يسفر الهجوم عن ضحايا.

وكشف القيادي البارز في الحركة الإخوانية ووزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، إنه ليس في وارد الحركة سحب الثقة من الرئيس قيس سعيّد عبر البرلمان، رغم التوتر المتصاعد بينهما.

وقال المكي إن «الموقف الرسمي للحركة هو الحوار مع الرئيس والبناء معه، لتجاوز الأزمة الحالية رغم الاختلافات العديدة مع مواقف الرئاسة في عديد الملفات وآخرها موضوع المحكمة الدستورية».

وأكد أنه غير وارد في برامج الحركة سحب الثقة من الرئيس ولا البحث في شروطها.

ويتهم الرئيس سعيّد «النهضة» وحلفاءها في البرلمان بوضع ترتيبات خفية من أجل تصفية «حسابات سياسية» من خلال التسريع في وضع المحكمة الدستورية التي جرى تجاهلها منذ سنوات، ومن ثم تقديم عريضة لسحب الثقة من الرئيس.

ولا يتردد سعيّد في كل ظهور إعلامي، في توجيه انتقادات علنية لاذعة للنهضة ورئيس الحكومة هشام المشيشي وملوحاً باستمرار بمواجهة «المتآمرين». وأصبحت المحكمة موضع خلاف بين الجانبين إذ رفض الرئيس ختم قانون خاص بها، بينما مضى البرلمان في المصادقة عليه بأغلبية معززة، قبل أن يتقدم حزب «حركة الشعب» ونواب من أحزاب أخرى قريبة من الرئيس طعنا في دستوريته. وهكذا علقت آجال ختمه مرة أخرى، وتم تأجيل الأزمة إلى حين.

وقال المكي في تدوينة على «فيسبوك»، «رغم الخطابات الحادة الصادرة من رئاسة الجمهورية، فإن الرد عليها بمثلها لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يكون الرد بخطاب بناء يعبر عن الاختلاف باحترام، ويعالج عناصر الأزمة، ويركز على المضامين، مع الدعوة إلى أن تتوقف تلك الخطابات الحادة باتجاه خطاب تجميعي هادئ». ويسعى وسطاء سياسيون إلى محاولة رأب الصدع بين الرئاسة من جهة والبرلمان والحكومة من جهة ثانية، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة صحية خطيرة، بسبب وباء كورونا وتدهوراً اقتصادياً ينذر باضطرابات وشيكة.

وهاجم إرهابيون،أمس، سيارتين تابعتين للشرطة بمدينة طبلبة الساحلية، فيما لم يسفر الهجوم عن ضحايا في صفوف الأمن.وقالت مصادر أمنية،إنه تم إيقاف 3 عناصر تورطت في الهجوم، مشيرة إلى أن العناصر تنتمي إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأضافت أنه عثر بحوزة الإرهابيين على خرائط ومتفجرات وأسلحة «كلاشنيكوف»، مشيرة إلى أن هذه العناصر كانت تستعد لمهاجمة مراكز أمنية بمناطق الساحل .