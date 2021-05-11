شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الجزائرية تُحذر مـن التظاهر دون تصريح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكّرت السلطات الجزائرية بأنّ القانون يُلزم منظّمي المسيرات،بما فيها تلك التي ينظّمها أسبوعياً الحراك المناهض للنظام، بوجوب التصريح مسبقاً عن هذه التحرّكات لدى السلطات المختصّة؛ وذلك بعد أن غيّرت مسيرة الحراك التي جرت الجمعة مسارها بصورة مفاجئة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، أمس الأول الأحد، إنّها تذكّر بما كرّسه دستور نوفمبر 2020 في مجال حريّة المسيرات؛ وذلك بمجرد التصريح. وعليه، يجدر تأكيد ضرورة التصريح من طرف المنظّمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة، ساعة بدايتها وانتهائها، المسار والشعارات المرفوعة وفق ما يتطلّبه القانون، وهذا لدى المصالح المختصة.

وأضاف : إنّه «يترتّب عن عدم الالتزام بهذه الإجراءات مخالفة القانون والدستور، ممّا ينفي صفة الشرعية عن المسيرة ويوجب التعامل معها على هذا الأساس».

ولفتت الوزارة إلى أنّه «لوحظ مؤخّراً أنّ المسيرات الأسبوعية بدأت تعرف انزلاقات وانحرافات خطرة، بحيث أصبحت لا تبالي بما يعانيه المواطنون من إزعاج وتهويل ومساس بحرياتهم، من خلال تصرّفات أناس يغيّرون اتّجاه مسيرتهم في كل وقت، بدعوى أنّهم أحرار في السير في أيّ اتجاه وعبر أي شارع، وهو ما يتنافى مع النظام العام وقوانين الجمهورية».وللمرة الأولى منذ استأنف الحراك الاحتجاجي مسيراته الأسبوعية في فبراير الفائت، غيّر المتظاهرون مسارهم لتجاوز الحواجز الأمنية وسيارات الشرطة التي سدّت الطرقات المؤدّية إلى ديدوش مراد، الشارع الرئيسي الواقع على مقربة من ساحة البريد المركزي التي تعتبر القلب النابض للتظاهرات منذ بداية الحراك.(أ.ف.ب)