«الرئاسي» الليبي يبحث مع أعيان مصراتة وزليتن المصالحة الوطنية

ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، وعضو المجلس موسي الكوني مع عدد من مشايخ وأعيان مدينتي مصراتة وزليتن أهمية المصالحة الوطنية في لمّ شمل الليبيين، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية تعيين السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مبعوثاً أمريكياً خاصاً إلى ليبيا بالإضافة إلى مهمّته كرئيس للبعثة الدبلوماسية إلى ليبيا،في حين نفى الناطق الرسمي باسم مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، صحة ما تداول عن إحالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى التحقيق.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أكد مشايخ وأعيان مدينتي مصراتة وزليتن تأييدهم الكامل ودعمهم اللامحدود للمجلس الرئاسي من أجل تحقيق الاستحقاقات القادمة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعيين السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مبعوثاً أمريكياً خاصاً إلى ليبيا بالإضافة إلى مهمّته كرئيس للبعثة الدبلوماسية إلى ليبيا.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإمريكية نيد برايس في بيان له أن نورلاند سيقود من خلال دوره كمبعوث خاص للولايات المتحدة، الجهود الدبلوماسية الأمريكية لتعزيز الدعم الدولي لإيجاد حلّ سياسي وشامل ومتفاوض عليه يقوده الليبيون، وتيسّره الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن نورلاند دبلوماسي عريق في السلك الدبلوماسي وكان سفيرا ثلاث مرات، وهو يشغل منصب رئيس البعثة الأمريكية الدبلوماسية في مكتب ليبيا الخارجي في تونس منذ أغسطس 2019.

وأشار البيان إلى أن إضافة دور المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى مسؤوليات نورلاند كرئيس بعثة مؤشّر على الأهمية الكبرى التي توليها الولايات المتحدة للتواصل الدبلوماسي المُركّز على مستوى عالٍ لدعم العملية السياسية الليبية التي ستبلغ ذروتها في الانتخابات التي ستجري في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 مضيفا أن نورلاند سيعمل عن كثب مع شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين لتعزيز الجهود لإبقاء العملية السياسية على المسار الصحيح وضمان إخراج القوات الأجنبية من ليبيا .

الحكومة تنفي إحالة المنقوش للتحقيق

وأكد الناطق الرسمي باسم مجلس وزراء حكومة الوحدة ، محمد حمودة، عدم صحة ما تداول من نص قرار حكومي «مزيف» ينص على إحالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى التحقيق.وقال حمودة في بيان صدر أمس الأول الأحد، إن القرار المتداول رقم 67 والذي يقضي بتشكيل لجنة تحقيق وزارية، قرار مزيف.

في الأثناء، من المتوقع أن تكون لجنة العقوبات بمجلس الأمن ، عقدت في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، جلسة مغلقة غير رسمية، لمناقشة مدى تنفيذ قرارات المجلس المفروضة على ليبيا.

وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، في تغريدات عبر «تويتر»، إن ليبيا وأعضاء مجلس الأمن والدول المهتمة بالشأن الليبي ومن ورد اسمها في تقرير لجنة العقوبات،والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأوروبي سيشاركون في الجلسة التي تعقدها لجنة العقوبات وفريق الخبراء برئاسة الهند، لمناقشة تنفيذ قرارات المجلس والجزاءات.

حظر السلاح

وأوضح السني، أن الاجتماع يعد الرابع من نوعه ويهدف إلى نقاش وتفنيد ما ورد في تقارير فريق الخبراء ومدى الالتزام بتنفيذ القرارات الأممية حول ليبيا، وخاصة الالتزام بحظر السلاح وتجميد الأصول.

وأشار إلى أن الاجتماع سيتطرق كذلك إلى محاولات تصدير النفط بشكل غير قانوني.

(وكالات)