شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات ترخيص شرطة أبوظبي مستمرة في العيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

حددت مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي مواعيد العمل في عيد الفطر المبارك، مؤكدة استمرارية تقديم خدماتها، من خلال القنوات الرقمية ومحطات الفحص الفني في عطلة العيد السعيد؛ للتسهيل على المتعاملين بتوفير الخدمات لهم. وتكون مواعيد عمل مكاتب «طارش» والتأمين في مبنيَي السلامة أبوظبي، ومركز عالم السيارات في الشامخة، من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السابعة مساء ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك.

أما مواعيد العمل في مراكز الفحص الفني للمركبات الخفيفة فتكون على مدار 24 ساعة في مباني السلامة أبوظبي، وفلج هزاع بمدينة العين.