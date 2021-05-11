شكرا لقرائتكم خبر عن التهاون في العيد يهدد جهود السيطرة على «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: إيمان عبدالله آل علي

حذر أطباء من التهاون في الإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر، حيث يشكل المتهاونون حلقة رئيسية في انتشار فيروس «كورونا»، فالتصرفات غير المسؤولة تتسبب في عدم الوصول إلى التعافي التام من الفيروس، ونقل الفيروس للعشرات والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكدوا أن من أبرز مظاهر التهاون المتوقعة خلال العيد تتمثل في إقامة التجمعات الكبيرة، سواء الأسرية أو مع الأصدقاء، وعدم المحافظة على التباعد، وعدم تعقيم الأيدي باستمرار، والمصافحة باليد أو التقبيل. وشددوا على أهمية استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

الالتزام بالإجراءات

وشدد أحمد يحيى، المدير التنفيذي للعمليات في المستشفى الأمريكي دبي على أهمية استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المحددة من قبل الجهات الحكومة في الدولة خلال عطلة عيد الفطر المبارك استكمالاً لما هو متبع في شهر رمضان الفضيل وخصوصاً إجراءات التباعد الجسدي، وعدم التلامس، ومنع التجمعات لا سيما بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من وباء فيروس كورونا «كوفيد -19».

وأضاف أن التمسك بالإرشادات الصحية وإجراءات التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات لا يعني عدم الاستمتاع بأجواء العيد، حيث إن التكنولوجيا وفرت العديد من البدائل الافتراضية التي يمكن الاعتماد عليها مثل التلفزيون والإنترنت وبرامج وتطبيقات التواصل الاجتماعي التي يمكن من خلالها الاتصال المرئي بالأسر والعائلات إلى جانب العديد من الوسائل التكنولوجية الأخرى.

إجراءات عملية

وأكدت الدكتورة «بوجا جايسال»، أخصائية نساء وتوليد في المستشفى الكندي التخصصي، أن التباعد الاجتماعي يعد من أهم الإجراءات العملية التي تساهم في الحد من تفشي الفيروس لأن العدوى تنتشر من خلال المخالطات وملامسة الأسطح الملوثة وعبر الرذاذ التنفسي. ولذلك يجب علينا أن نتفادى التجمعات خلال العيد كوننا نمر بمرحلة استثنائية توجب علينا الابتعاد عن التقاليد المرتبطة بهذه الفترة الاحتفالية. إن المحافظة على التباعد الجسدي لا يسهم في حماية أنفسنا من العدوى فقط وإنما أيضاً في وقاية أحبائنا من كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة الذين قد تعرض الإصابة حياتهم للخطر أو تسبب لهم مضاعفات خطيرة جداً دائمة الأثر على أقل تقدير.

وقالت: إن التهاون بإجراءات كورونا لها عواقب كارثية، حيث ستزيد نسبة انتشار الفيروس على نحو كبير وترتفع عدد الإصابات ما ينجم عن ذلك خسائر بشرية ومادية وتكدّس المرضى في المستشفيات وعدم قدرة المنظومة الصحية على تحمل أعداد المرضى المتزايدة بوتيرة متسارعة.

زيادة المصابين

وأكدت الدكتورة رحاب علي السيد أخصائية الطب الباطني في المستشفى السعودي الألماني بعجمان أن أضرار التهاون في الإجراءات الاحترازية في العيد عديدة، إذ تتمثل في زيادة انتشار الفيروس وانتقاله بسرعة بين الأشخاص مما يؤدي إلى زيادة أعداد المصابين، والتعرض للشخص الواحد لأكثر من مصدر عدوى يؤدى إلى زيادة نسبه الإصابة وخطورتها على الإنسان، فضلاً عن انتشار المرض بين أصحاب الأمراض المزمنة والأطفال ومرضى نقص المناعة.

وشددت على ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي مسافة مترين، وارتداء الكمامة باستمرار خلال التواجد في الأماكن العامة المغلقة أو المفتوحة.

صحتنا أمانة

وأكدت الدكتورة هالة خليفة استشاري طب الأسرة، مستشفى إن إم سي رويال بالشارقة أن صحتنا أمانة وكلنا مسؤول، وحرصاً على سلامتنا وسلامة من نحب، لا بد من المحافظة على التباعد الاجتماعي في كل الأوقات وبالأخص في المناسبات الرسمية والاحتفالات مثل الأعياد وتجنب زيارة الأماكن المزدحمة والتجمعات والحرص على لبس الكمامة طوال الوقت والحرص على تعقيم اليدين وعدم ملامسة الأسطح بطريقة عشوائية كي ننعم بمجتمع آمن خالٍ من الأمراض المتفشية.