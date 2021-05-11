شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة آلاف شرطي في دبي جاهزون لتأمين فرحة العيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

أكدت شرطة دبي، أنها سوف تتخذ إجراءات صارمة حيال المخالفين في الأماكن العامة، أو في المنازل، وفق قرارات النائب العام للدولة، حيث ستخالف التجمعات المنزلية بـ 50 ألف درهم، لمن لم يلتزموا بالقرارات المتعلقة بمنع التجمعات أو الحفلات في المنازل والأماكن الخاصة.

وقال اللواء عبدالله الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، خلال مؤتمر صحفي: إن شرطة دبي وضعت خطة شاملة في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر وتحقيق الانسيابية والسلامة المرورية، بتوفير 500 دورية، وأن 3 آلاف شرطي سوف يتولون تأمين فعاليات العيد، و111 سيارة إسعاف، و72 سيارة إطفاء، بمشاركة 700 متطوع، في كل أنحاء دبي، و433 دورية و160 منقذاً على شواطئ دبي.

وأكد تأمين المصليات والمراكز التجارية والشواطئ والمناطق المفتوحة، بوجود مستمر للدوريات، وتسهيل الحركة الجمهور.

ودعا مستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، لتجنّب الحوادث المرورية وارتكاب بعض المخالفات الخطرة، كالسرعة الزائدة، والقيادة بطيش وتهور، والتجاوز من كتف الطريق. مؤكداً ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات التي تحرص شرطة دبي على نشرها في كل الأمكنة والأوقات، وعبر كل وسائل الإعلام، وتخص مستخدمي الطرقات ومرتادي الشواطئ والرحلات الصحراوية والبحرية، كي لا تعكر بعض الحوادث الطارئة فرحة العيد، والابتعاد عن كل ما قد يسلبهم بهجته، والانتباه للطرقات لتجنب حوادث الدهس، وعدم ركوب الدراجات في الشوارع العامة.

وأوضح أنه لا سبيل لوقاية المجتمع، ومن يحترمون القانون، ويدركون أهمية اتباع التعليمات، سوى بمخالفة غير الملتزمين، حفاظاً على أمن الجميع.وأهاب بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة، والاتصال بالرقم 901 في حالة رصد أي تجاوزات أو مخالفات.

كما أكدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنها وضعت خطة متكاملة للتعامل مع إجازة عيد الفطر المبارك، بهدف توفير أفضل الخدمات الإسعافية، والتعامل مع الحالات الطارئة، بسرعة وكفاءة عالية. وأوضحت أنها خصصت 442 كادر إسعافي مدرب، و 122 آلية تشتمل على سيارات إسعاف، والمستجيب السريع، والدرجات الهوائية والنارية، والزوارق البحرية، إضافة إلى 222 سائق محترف، لتأمين سكان و زوار دبي خلال أيام العيد.

وأكد خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن المؤسسة وفرت مركبات إسعاف ضمت سيارات وحافلات ووحدات عناية مركزة في حالة تأهب تحسباً لأي طارئ، ومركبات للتزويد الميداني والدعم والمساندة في حالة استعداد، لتلبية أية بلاغات قد تطرأ على مدار الساعة.

وقال خليفة الدرايإن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف حرصت على تغطية كافة مناطق دبي بنقاط إسعافية متطورة، تضمن الوصول السريع في زمن قياسي، فضلاً عن رفع جاهزية سيارات الإسعاف لتكون مجهزة للتعامل مع أصعب الحالات، وأشار إلى أن مركبات الإسعاف والمسعفين سيتم نشرهم بالقرب من المناطق السكنية ومراكز التسوق والمناطق السياحية، والحدائق العامة، إضافة إلى تأمين صالات مطار دبي وضيوف وزوّار الدولة من جميع الجنسيات.