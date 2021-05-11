شكرا لقرائتكم خبر عن أرادَ تفتتح «نَسمَة سنترال» المتنزّه في السيوح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت شركة أراد للتطوير العقاري، نسمة سنترال؛ الوجهة العصرية الجديدة بمشروع مساكن نسمة في الشارقة.

وتخدم «نسمة سنترال» التي سترحب بالجميع ابتداء من إجازة عيد الفطر السعيد، جميع المقيمين في ضاحية السيوح وغيرها من المناطق المجاورة في الشارقة، وتتضمن باقة من المتاجر والمطاعم إضافة إلى متنزه مجهز بمجموعة من المرافق الرياضية والترفيهية المتنوعة.

وتشهد الوجهة ابتداء من أول أيام عيد الفطر السعيد برنامجاً حافلاً بالفعاليات على مدى ثلاثة أيام، بما في ذلك عروض الألعاب النارية في تمام الساعة الثامنة مساء كل ليلة طوال أيام العيد.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة أراد: «يتربع نسمة سنترال في قلب إحدى أبرز الوجهات السكنية وأكثرها شعبية في إمارة الشارقة، ويقدم مجموعة من التجارب العصرية والترفيهية والرياضية المتنوعة في مجتمع مساكن نسمة، وتوفر هذه الوجهة العصرية أجواء عائلية وآمنة للمقيمين والزوار على حد سواء».

وأضاف أن افتتاح هذا الجزء من المشروع يعد ترجمة حقيقية لوعدنا للمشترين برفدهم بمنازل ذات تصاميم مميزة، ومرافق عالمية، وسيسهم في رفع قيمة المنازل في مجتمع مساكن نسمة.

ويشغل «نسمة سنترال» مساحة 55 ألف قدم مربعة، ويقدم خدماته لسكان مساكن نسمة والزوار من المناطق المجاورة، إلى جانب متنزه ضخم على مساحة 450 ألف قدم مربعة سيضم ملعباً لكرة القدم الخماسية، وصالات لكرة السلة والتنس الأرضي، ومسارات للجري وركوب الدراجات الهوائية.

(وام)