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هبوط فولهام من الدوري الانجليزي الممتاز بعد الخسارة أمام بيرنلي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن (رويترز)

هبط فولهام من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين، بعد الخسارة 2-صفر على ملعبه أمام بيرنلي المتعثر مثله.

وبهذه الهزيمة تجمد رصيد فولهام عند 27 نقطة في المركز 18 متأخراً بعشر نقاط عن ساوثهامبتون قبل ثلاث مباريات من النهاية، بينما تقدم بيرنلي من المركز 17 إلى 14 برصيد 39 نقطة.

وسينضم فولهام إلى وست بروميتش ألبيون، الذي هبط يوم الأحد بعد الخسارة أمام أرسنال، وكذلك شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب في الدرجة الثانية الموسم المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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