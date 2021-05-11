شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط فولهام من الدوري الانجليزي الممتاز بعد الخسارة أمام بيرنلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن (رويترز)

هبط فولهام من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين، بعد الخسارة 2-صفر على ملعبه أمام بيرنلي المتعثر مثله.

وبهذه الهزيمة تجمد رصيد فولهام عند 27 نقطة في المركز 18 متأخراً بعشر نقاط عن ساوثهامبتون قبل ثلاث مباريات من النهاية، بينما تقدم بيرنلي من المركز 17 إلى 14 برصيد 39 نقطة.

وسينضم فولهام إلى وست بروميتش ألبيون، الذي هبط يوم الأحد بعد الخسارة أمام أرسنال، وكذلك شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب في الدرجة الثانية الموسم المقبل.