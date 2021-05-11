شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت السيدة الأمريكية محاربة السرطان بعد تحقيق حلمها بزيارة مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مروة عباس المرشدة السياحية المصاحبة للسيدة الأمريكية جلوريا فيتال، محاربة السرطان، إنها شرفت بمصاحبة السيده جلوريا ونجلها داستن والعائلة، بعد أن حققوا حلم المجيئ إلى مصر وزيارة أهرامات الجيزة.

وعبرت مروة عباس عن سعادتها من أن تكون جزء ولو صغير من هذا الحلم خصوصا بعد أن أخبرتها أنها قوبلت بترحاب كبير لم تكن تتوقعه، وأن انطباعها عن المصريين أنهم أحسنوا استقبالها، وأن كل من قابلتهم كان لطيفا ومتعاون وخاصة وزير السياحة الدكتور خالد عنانى الذى استقبالها في حرم أبو الهول ورأت هناك أفضل مكان زارته فى العالم وكذلك المرافقين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتابعت: "بحكم عملى كمرشدة سياحية لمجموعات مختلفة على مدى 19 عاما فقد شرفت بمصاحبة ضيوف من بلدان عدة، وكان لى الشرف بتصوير دقائق قليلة فى حلقة مسجلة للإعلام الرحالة الأمريكي البارز ريك ستيفز، كما أننى شرفت بشرح تاريخ مصر له والخوض فى بعض أجزاء السيناريو الخاص به من الناحية التاريخية، كما أننى كنت محظوظة أن أقابل خوان بابلو اسكوبار والذى هو نقيض أبيه تاجر المخدرات الأسطورى، حيث إنه كتب عدة كتب عن خطايا والده المعروفة بـ "sins of my father".

ولفتت إلى أنها تشرفت أيضا بمصاحبة عدد من ممثلي شركات أجنبية عدة مما ساهم فى تنشيط وتشجيع السياحة فى مصر لأن الانطباعات دائما كانت إيجابية، متابعا: "إنما جلوريا بالنسبة لى ملهمة إنسانية وعلاقتها بأبنائها رائعة وملهمة أيضا".

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قامت بالتواصل مع "داستن فيتالى" ابن السيدة الأمريكية جلوريا، والتي أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها في زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافى فى طهي وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته، كما أبلغتهم التنسيقية بأنها ستكون فى انتظارهم فور وصولهم إلى المطار.

وبدأت "التنسيقية" بإعداد برنامج سياحي متكامل يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التى لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

وتوجهت التنسيقية بخالص الشكر لابن هذه السيدة علي إخلاصه لوالدته وعمله علي تلبية رغبتها أثناء رحلة علاجها من السرطان، ومن منطلق حرص التنسيقية علي تشجيع هذه الأعمال النبيلة ونقل صورة مصر للعالم كله، فإن التنسيقية سوف ترافقهم علي مدار رحلتهم من القاهرة إلي شرم الشيخ لاصطحابها في جميع الأماكن السياحية التي تتمني أن تراها.