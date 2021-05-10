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أمريكا تسمح باستخدام «فايزر» للأطفال من عمر 12 عاما

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الدمام - شريف احمد - سمحت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة أمس الاثنين، باستخدام لقاح فايزر وبيونتيك المضاد لكوفيد-19 للأطفال من عمر 12 عاما، موسعة برنامج التحصين في البلاد بعد تباطؤ كبير في معدلات التطعيم.

واللقاح متاح بموجب ترخيص للاستخدام الطارئ من سن 16 عاما في الولايات المتحدة. وقال مصنعو اللقاح إنهم بدأوا عملية الحصول على الموافقة الكاملة لهذه الأعمار الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إنها كانت تعمل على تعديل ترخيص الاستخدام الطارئ ليشمل ملايين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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