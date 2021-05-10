شكرا لقرائتكم خبر عن 700 إصابة جديدة.. المكسيك تطالب «كوفيبريس» بترخيص اللقاح الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طلبت المكسيك من هيئة الرقابة الصحية "كوفيبريس" إصدار ترخيص للقاح "سبوتنيك لايت" الروسي المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد19-) الذي يتطلب إعطاء جرعتين بفاصل ستة أشهر، حسبما قال وزير الشؤون الخارجية مارسيلو إبرارد في تغريدة على موقع تويتر، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

فيما أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أمس الاثنين، تسجيل 704 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و104 وفيات، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليونين و366496 والوفيات إلى 21989.

كانت بيانات حكومية منفصلة نُشرت في مارس قد أشارت إلى أن عدد الوفيات الفعلي قد يكون أعلى 60 بالمائة على الأقل من الرقم المؤكد.