السعودية توزع زكاة الفطر في اليمن والأردن والصومال

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وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذيباني، أن المشروع يأتي للتخفيف من معاناة الأسر اليمنية النازحة والمحتاجة، ويعد تتويجا لمشاريع الخير الرمضانية التي ينفذها المركز في اليمن، وتشمل توزيع السلال الغذائية والتمور.
وواصل المركز توزيع زكاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ في الأردن، حيث يجري توزيع 10 كجم من الأرز لكل أسرة محتاجة في مدن عمّان، الزرقاء، البلقاء، جرش، عجلون، إربد، والمفرق، يستفيد منها 24,869 أسرة من الأسر الأردنية والسورية بواقع 124,345 فردا.
ووزع المركز زكاة الفطر في الصومال، حيث جرى تسليم 22,857 كيسا من الأرز تزن 458 طنا في مدينة جالكعيو بولاية بونتلاند، ومدينة هرجيسا في صوماليلاند، يستفيد منها 137,142 فردا.
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