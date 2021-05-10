احتجاجات وحرائق قرب القنصلية الإيرانية بكربلاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مصدر أمني باندلاع احتجاجات تخللتها أعمال حرق قرب القنصلية الإيرانية في كربلاء بعد ساعات من مقتل ناشط مدني في المدينة. وقال المصدر في تصريحات لـ»السومرية نيوز» إن «العشرات نظموا احتجاجات أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء وتم حرق كرفانات الحماية خارج القنصلية». وأضاف أن «قوات مكافحة الشغب قامت بتفريق المحتجين الذي خرجوا احتجاجا على اغتيال ناشط مدني في كربلاء». وكان مسلحون مجهولون اغتالوا الناشط المدني العراقي إيهاب الوزني أمام منزله وسط كربلاء ولاذوا بالفرار ليلة أمس.

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