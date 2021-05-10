الحوثيون يهدمون أكبر مركز تجاري بصنعاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقدمت عناصر تابعة لميليشيات الحوثي على هدم أحد أكبر المراكز التجارية في العاصمة اليمنية صنعاء، في إطار حربها بوجه القطاع الخاص والتجار، وابتزازهم لجمع جبايات مالية كبيرة.

وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد مصورة تظهر قيام جرافات تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، بهدم مول العرب التجاري، أحد أكبر المولات التجارية في العاصمة صنعاء، والذي يتبع التاجر المطحني في منطقة الخمسين بصنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وبررت هدم مول العرب بأن هناك خلافات على أرضية البناء، إلا أن معلومات أخرى أكدت أن الجماعة فشلت في ابتزاز التاجر المطحني واختلاس جبايات منه منذ بداية شهر رمضان المبارك، فلجأت لهدم المول. ويتخذ رجل الأعمال المطحني من العاصمة الموقتة عدن مركزا لاستثماراته، غير أنه تلقى عرضا من الجماعة بالحصول على تسهيلات خاصة مقابل استثمار أمواله بإنشاء مول تجاري، لينتهي بها الأمر إلى هدم المول.

من جهتها جددت الحكومة اليمنية مطالبتها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء استمرار النظام الإيراني في تزويد ميليشيات الحوثي الإرهابية بالأسلحة.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، عبر «تويتر»، عقب إعلان البحرية الأمريكية ضبط شحنة أسلحة ضخمة في بحر العرب، كانت قادمة من إيران في طريقها إلى الحوثيين، «إن النظام الإيراني لم يتوقف للحظة عن تزويد ميليشيات الحوثي الإرهابية بالأسلحة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة».

وأوضح أن النظام الإيراني يستخدم شبكات متخصصة لتهريب الأسلحة لميليشيات الحوثي، «ضمن مخططه لتصعيد وتيرة الحرب والصراع في اليمن، وتقويض جهود التهدئة التي تبذلها الدولة الشقيقة والصديقة، لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن».‏

واشار إلى أن شحنة الأسلحة التي ضبطتها البحرية الأمريكية في بحر العرب؛ تؤكد استمرار طهران في تهريب الأسلحة للميليشيات، واستخدامها كأداة لتنفيذ مخططها التوسعي ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية.

من جهة أخرى أصيب 7 مدنيين في مدينة مأرب بشظايا صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية على حي سكني وسط المدينة، وقال مصدر مسؤول إن الميليشيات الإرهابية قصفت حيا سكنيا وسط مدينة مأرب بصاروخ بالستي، أسفر عنه سقوط 7 مصابين من المدنيين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي الحديدة رصدت القوات المشتركة 95 خرقا للهدنة الأممية ارتكبتها ميليشيات الحوثي.

وتركزت خروقات الميليشيات في مناطق الفازة والجبلية ومركز مدينة التحيتا، وحيس والدريهمي وكيلو 16 شرق مدينة الحديدة، ورفعت ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا انتهاكها للهدنة الأممية دون اكتراث لحرمات شهر رمضان المبارك وحرمات المواطنين، ضاربة باتفاقية ستوكهولم عرض الحائط.

إلى ذلك كثفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من غاراتها على مواقع وتعزيزات ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات القتالية بمحافظتي مأرب والجوف.

واستهدفت سلسلة غارات التعزيزات العسكرية الحوثية في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب، ومواقع في مديرية مدغل بمحافظة مأرب أيضا و5 غارات على منطقة الخسف بمديرية الحزم بمحافظة الجوف.

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