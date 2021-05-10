شكرا لقرائتكم خبر 24 قتيلا ومصابا في تفجيرات الصومال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل سبعة عناصر من حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة وأصيب 17 آخرون في عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي في مناطق تابعة لإقليم هيران وسط البلاد.

وفي الإطار نفسه، قتل فردان من الشرطة وأصيب آخرون أمس، في تفجير انتحاري قرب مركز للشرطة بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية بأن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه أمام بوابة مركز شرطة وابري، مما أسفر عن مصرع قائد المركز ومسؤول أمني آخر.

وقالت قيادة الشرطة الصومالية في تصريح إعلامي إن أربعة آخرين من المارة قتلوا في التفجير الإرهابي.