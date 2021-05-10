24 قتيلا ومصابا في تفجيرات الصومال

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وفي الإطار نفسه، قتل فردان من الشرطة وأصيب آخرون أمس، في تفجير انتحاري قرب مركز للشرطة بالعاصمة الصومالية مقديشو.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية بأن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه أمام بوابة مركز شرطة وابري، مما أسفر عن مصرع قائد المركز ومسؤول أمني آخر.
وقالت قيادة الشرطة الصومالية في تصريح إعلامي إن أربعة آخرين من المارة قتلوا في التفجير الإرهابي.
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