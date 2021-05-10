اجتماع عربي طارئ لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

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وسيبحث الاجتماع الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى، والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمخططات للاستيلاء على منازل المقدسيين بحي الشيخ جراح، لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أمس، تعامله مع 305 إصابات بينها خطيرة بالوجه والأعين وأعداد كبيرة من المصابين بحالات اختناق، مؤكدا أن الاحتلال يمنع الطواقم الطبية من دخول الأقصى.
وقال في بيان إن هناك 4 إصابات خطيرة جدا، و13 إصابة مباشرة بالعين، وباقي الإصابات متوسطة وطفيفة.
وأشار إلى أنه تم نقل 228 إصابة من باب الأسباط إلى مستشفيات القدس المحتلة المختلفة، وجار نقل إصابات أخرى، وما يحول دون ذلك هو إجراءات قوات الاحتلال.
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