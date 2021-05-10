شكرا لقرائتكم خبر اجتماع عربي طارئ لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في القدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة دولة قطر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين الذي أيده عدد من الدول العربية.

وسيبحث الاجتماع الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى، والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمخططات للاستيلاء على منازل المقدسيين بحي الشيخ جراح، لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أمس، تعامله مع 305 إصابات بينها خطيرة بالوجه والأعين وأعداد كبيرة من المصابين بحالات اختناق، مؤكدا أن الاحتلال يمنع الطواقم الطبية من دخول الأقصى.

وقال في بيان إن هناك 4 إصابات خطيرة جدا، و13 إصابة مباشرة بالعين، وباقي الإصابات متوسطة وطفيفة.

وأشار إلى أنه تم نقل 228 إصابة من باب الأسباط إلى مستشفيات القدس المحتلة المختلفة، وجار نقل إصابات أخرى، وما يحول دون ذلك هو إجراءات قوات الاحتلال.