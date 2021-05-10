وزيرة الخارجية الليبية تدعو لخروج المرتزقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش المطالبة بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من كل الأراضي الليبية. وأفادت بأن ليبيا عانت كثيرا من عبور الجماعات المسلحة بجنسياتها المختلفة لحدودها وتوظيفها من أطراف خارجية، مطالبة بوضع خطة زمنية وبإشراف أممي لخروج القوات الأجنبية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية.



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