طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف غزة.. واستشهاد 20 فلسطينياً منهم 9 أطفال

الشارقة - اميمة ياسر -

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي هدفاً شمال قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة شهاب الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف بصاروخين هدفاً للمقاومة في منطقة الواحة شمال قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف حتى الآن 8 نشطاء من حركة حماس.

وتندلع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال شمال بيت لحم وعلى حاجز قلنديا شمال القدس وجنوب نابلس ومسيرة حاشدة في الخليل.

جاء ذلك رداً على إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات.

ودوت صافرات الإنذار في زيكيم وكارميا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 20 شخصاً بينهم 9 أطفال، و65 إصابة بجراح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.