فصائل فلسطينية تطلق رشقات صاروخية من غزة باتجاه أهداف إسرائيلية.. ونتنياهو يحذر: «سنرد بقوة كبيرة»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الفصائل الفلسطينية إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه أهداف إسرائيلية، في مناطق متفرقة بالقدس والمستوطنات المتاخمة للقطاع.

وقالت فصيلة سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامية الفلسطينية، اليوم الاثنين، إطلاق عشرات الصواريخ على أهداف إسرائيلية.

كما أعلنت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس الفلسطينية إطلاق رشقة صواريخ على أهداف إسرائيلية في غزة.

وفعّلت إسرائيل صفارات الإنذار في مدينة القدس، كما تم إلغاء جلسة الكنيست الإسرائيلي ونقل أعضائه إلى منطقة محمية.

من جانبه،، علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الهجمات الصاروخية من قطاع غزة على مدينتي القدس وسديروت.

وكتب نتنياهو تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "تعقيباً على الاعتداءات الصاروخية التي شنتها التنظيمات الإرهابية (على حد وصفه) في قطاع غزة على أراضينا.. إسرائيل سترد بقوة كبيرة. لن نتسامح مع استهداف أراضينا وعاصمتنا ومواطنينا وجنودنا. من يعتدي علينا سيدفع ثمنا باهظا".