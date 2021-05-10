شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تهدي السيدة الأمريكية جلوريا محاربة السرطان كعك العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن السيدة الأمريكية "جلوريا" عرفت مصر بعد أن أهدتها التنسيقية كحك العيد، الهدية البسيطة التى تحمل إليها تراثًا مصريًا قديمًا عمره آلاف الأعوام، قائلة:" سحر العادات والتقاليد المصرية يكمن في بساطتها، وأز تراثنا يمكن أن يتذوقه العالم أيضًا".

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن السيدة الأمريكية جلوريا عرفت مصر بعد أن أهدتها التنسيقية كحك العيد، الهدية البسيطة التى تحمل إليها تراثًا مصريًا قديمًا عمره آلاف الأعوام، قائلة:" سحر العادات والتقاليد المصرية يكمن في بساطتها، وأز تراثنا يمكن أن يتذوقه العالم أيضًا".

وتناولت أسرة السيدة جلوريا، الكعك المصري معربين عن سعادتهم بمشاركة المصريين فرحتهم بقدوم عيد الفطر المبارك.

وتابعت التنسيقية: "هنا تنتقل السعادة عبر الهواء، هكذا أرادت أن تعبر السيدة جلوريا، فالتراث علي أرض مصر موجود في كل شئ، مؤكده علي أنه يمكن للأمنيات أن تتحقق" .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قامت بالتواصل مع "داستن فيتالى" ابن السيدة الأمريكية جلوريا، والتي أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها في زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافى فى طهي وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته، كما أبلغتهم التنسيقية بأنها ستكون فى انتظارهم فور وصولهم إلى المطار.

وبدأت "التنسيقية"، بإعداد برنامج سياحي متكامل يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التى لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

وتوجهت التنسيقية، بخالص الشكر لابن هذه السيدة علي إخلاصه لوالدته وعمله علي تلبية رغبتها أثناء رحلة علاجها من السرطان، ومن منطلق حرص التنسيقية علي تشجيع هذه الأعمال النبيلة ونقل صورة مصر للعالم كله، فإن التنسيقية سوف ترافقهم علي مدار رحلتهم من القاهرة إلي شرم الشيخ لاصطحابها في جميع الأماكن السياحية التي تتمني أن تراها.