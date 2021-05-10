توقعات الطقس غد اًالثلاثاء في الإمارات

محمد الفلاح - الإثنين 10 مايو 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومائلاً للحرارة نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.



وأوضح أن الرياح تكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

وذكر أن الموج في الخليج العربي يكون خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند 13:29، والمد الثاني عند 01:06، والجزر الأول عند الساعة 18:41، والجزر الثاني عند الساعة 07:51.

بحر عمان: خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند 10:10، والمد الثاني عند الساعة 21:07، والجزر الأول عند الساعة 15:44، والجزر الثاني عند الساعة 03:54.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 24 75 20

دبــي 36 25 70 20

الشارقة 36 23 80 20

عجمان 36 26 85 35

أم القيوين 35 23 80 25

رأس الخيمة 33 27 70 35

الفجيرة 35 29 60 30

العين 39 26 45 15

ليوا 41 22 75 10

الرويس 39 22 70 10

السلع 40 23 70 10

دلما 36 26 75 30

طنب الكبرى 35 27 80 40

طنب الصغرى 35 27 80 40

أبو موسى 35 27 80 40.