شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وإصابة المئات في مواجهات مع قوات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

استشهد تسعة فلسطينيين من بينهم أطفال، وأصيب آخرون في غارة لقوات الاحتلال على بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأوضحت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة ، أن طائرات الاحتلال قصفت بغارتين شرق بيت حانون، ما أدى إلى استشهاد تسعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، إضافة إلى عشرات الإصابات التي نقلت إلى المستشفى.

هذا وأصيب اليوم مئات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس المحتلة.

ونقلت مصادر فلسطينية وعن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن أكثر من 334 فلسطينياً أصيب خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة، منذ الصباح.

وأضافت في بيان صحفي أن هناك أكثر من 258 إصابة نقلت لمستشفيات المقاصد، والفرنساوي، والمطلع، والميداني للهلال، 7 منها وصفت بالخطيرة جدا، إضافة لإصابة عدد من مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني.