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استشهاد تسعة فلسطينيين بينهم عدد من الأطفال في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 10:43 مساءً, 10 مايو 2021 م

المناطق - واس

استشهد تسعة فلسطينيين من بينهم أطفال، وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على بيت حانون شمال قطاع غزة.
وأوضحت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة ، أن طائرات الاحتلال قصفت بغارتين شرق بيت حانون، ما أدى إلى مقتل تسعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، إضافة إلى عشرات الإصابات التي نقلت إلى المستشفى.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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