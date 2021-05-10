استشهاد تسعة فلسطينيين بينهم عدد من الأطفال في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة

المناطق - واس

استشهد تسعة فلسطينيين من بينهم أطفال، وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأوضحت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة ، أن طائرات الاحتلال قصفت بغارتين شرق بيت حانون، ما أدى إلى مقتل تسعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، إضافة إلى عشرات الإصابات التي نقلت إلى المستشفى.