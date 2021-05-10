شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 من عناصر «الشباب» الإرهابية في الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل الجيش الصومالي اليوم 10 عناصر إرهابية تتبع حركة الشباب الإرهابية في قرى تابعة لبلدة محاس في محافظة هيران بمحافظة هرشبيلي.

وأفاد بيان للجيش الصومالي، أن قواته نفذت عمليات عسكرية ضد مقاتلي حركة الشباب.

وقال العقيد في الجيش الصومالي محمود حسن في تصريح لوسائل الإعلام الرسمية، إن القوات المسلحة التي تواصل في اليوم الثاني عملياتها الأمنية ضد مسلحي حركة الشباب في المحافظة تمكنت أيضا من تدمير مخابئهم خلال العملية.