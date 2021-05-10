اخبار العالم

مقتل 10 من عناصر «الشباب» الإرهابية في الصومال

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 من عناصر «الشباب» الإرهابية في الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل الجيش الصومالي اليوم 10 عناصر إرهابية تتبع حركة الشباب الإرهابية في قرى تابعة لبلدة محاس في محافظة هيران بمحافظة هرشبيلي.

وأفاد بيان للجيش الصومالي، أن قواته نفذت عمليات عسكرية ضد مقاتلي حركة الشباب.

وقال العقيد في الجيش الصومالي محمود حسن في تصريح لوسائل الإعلام الرسمية، إن القوات المسلحة التي تواصل في اليوم الثاني عملياتها الأمنية ضد مسلحي حركة الشباب في المحافظة تمكنت أيضا من تدمير مخابئهم خلال العملية.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

قد تقرأ أيضا