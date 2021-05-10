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سفير المملكة يبحث مع وزير البيئة بالأوروغواي قضايا البيئة والمناخ

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الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية إياد بن غازي حكيم اليوم, وزير البيئة أدريان بينيا في مكتبه بوزارة البيئة الأوروغويانية.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والتطرق للعلاقات بين البلدين والمواضيع التي تعنى بشأن البيئة والمناخ.

وأشاد حكيم بدور حكومة الأوروغواي الحالية بقيادة رئيس الجمهورية الذي يولي اهتماما بالبيئة، من خلال الدور الريادي الذي تقوم به الأوروغواي في قضايا البيئة والمناخ, مستعرضاً الجهود التي تقوم بها المملكة في مجال حماية البيئة، وعن إطلاق سمو ولى العهد ـ حفظه الله ـ لمبادرة الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين تعكسان اهتمام المملكة واستشعارها للمسؤولية المشتركة بين دول العالم لحماية كوكب الأرض.

من جهته، أثنى وزير البيئة على مبادرتي سمو ولي العهد وعلى الجهود المبذولة من المملكة في القضايا التي تتعلق بالمناخ والبيئة, مبيناً أن تلك الجهود تبرز التقدم الذي تعيشه المملكة, مؤكداً أن بلاده تتطلع للتعاون في هذا المجال لمواجهة المشاكل البيئية والمناخية وإيجاد الحلول المناسبة لها، وأن اكتساب الخبرات من المملكة أمر مهم للغاية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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