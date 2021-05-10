شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة يبحث مع وزير البيئة بالأوروغواي قضايا البيئة والمناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية إياد بن غازي حكيم اليوم, وزير البيئة أدريان بينيا في مكتبه بوزارة البيئة الأوروغويانية.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والتطرق للعلاقات بين البلدين والمواضيع التي تعنى بشأن البيئة والمناخ.

وأشاد حكيم بدور حكومة الأوروغواي الحالية بقيادة رئيس الجمهورية الذي يولي اهتماما بالبيئة، من خلال الدور الريادي الذي تقوم به الأوروغواي في قضايا البيئة والمناخ, مستعرضاً الجهود التي تقوم بها المملكة في مجال حماية البيئة، وعن إطلاق سمو ولى العهد ـ حفظه الله ـ لمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين تعكسان اهتمام المملكة واستشعارها للمسؤولية المشتركة بين دول العالم لحماية كوكب الأرض.

من جهته، أثنى وزير البيئة على مبادرتي سمو ولي العهد وعلى الجهود المبذولة من المملكة في القضايا التي تتعلق بالمناخ والبيئة, مبيناً أن تلك الجهود تبرز التقدم الذي تعيشه المملكة, مؤكداً أن بلاده تتطلع للتعاون في هذا المجال لمواجهة المشاكل البيئية والمناخية وإيجاد الحلول المناسبة لها، وأن اكتساب الخبرات من المملكة أمر مهم للغاية.