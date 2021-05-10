شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مئات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بالقدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب مئات الفلسطينيين، اليوم، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.

ونقلت مصادر فلسطينية وعن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن أكثر من 334 فلسطينياً أصيب خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة، منذ الصباح.

وأضافت في بيان صحفي أن هناك أكثر من 258 إصابة نقلت لمستشفيات المقاصد، والفرنساوي، والمطلع، والميداني للهلال، 7 منها وصفت بالخطيرة جدا، إضافة لإصابة عدد من مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني.