شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» يدافع عن نفسه ويحذر العاطلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين، عن نفسه في مواجهة منتقدين يقولون إن توسيع إعانات البطالة في ظل قانون تخفيف تداعيات كوفيد-19 الذي صدر في مارس يجعل الأمريكيين يحجمون عن قبول وظائف جديدة.

وقال بايدن: "إذا كنت تتلقى إعانة بطالة ويعرض عليك وظيفة مناسبة، فإنك لا يمكنك أن ترفض تلك الوظيفة وتستمر في الحصول على مزايا البطالة."

وأضاف أن إدارته تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، مضيفا أن الولايات المتحدة ستشهد في الأشهر القادمة أسرع نمو اقتصادي عرفته البلاد في 40 عاما.