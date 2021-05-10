شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: السماح بحضور آلاف المشجعين في الاستادات.. منتصف مايو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت إنجلترا اليوم الاثنين الإعلان عن السماح من جديد بحضور آلاف المشجعين في الاستادات خلال الفعاليات الرياضية الكبيرة اعتبارا من 17 مايو الجاري، وهو ما كان محظورا في الفترة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، أن الناس في إنجلترا سيتمكنون من معانقة أفراد أسرهم وأصدقائهم مجددا اعتبارا من الأسبوع المقبل. وفي مؤتمر صحفي في لندن، قال جونسون، إنه إلى جانب تخفيف القيود في 17 مايو الجاري، سيتم تخفيف القواعد المتعلقة بالتباعد الاجتماعي. وتحسن الوضع في بريطانيا فيما يتعلق بمعدلات انتشار لعدوى خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتتضمن تدابير تخفيف القيود السماح بحضور ما قد يصل إلى عشرة آلاف مشجع في المدرجات خلال الفعاليات الرياضية البارزة في الملاعب المفتوحة، والتي يمكن فيها مراعاة التباعد الجسدي.