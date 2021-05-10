شكرا لقرائتكم خبر عن دون أعراض.. إصابة وزير الداخلية الألماني بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، اختبارا للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجته إيجابية، وذلك حسبما أعلن المتحدث باسمه، شتيفه التر، اليوم الاثنين.

وأضاف التر أن زيهوفر موجود حاليا في الحجر المنزلي، مشيرا إلى أنه لا تظهر عليه أعراض المرض في الوقت الراهن، وأنه ألغى مواعيده لهذا الأسبوع.

كان زيهوفر شارك في الأسبوع الماضي في جلسة لمجلس الوزراء الألماني، وقدم مع رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة، هولجر مونش، يوم الثلاثاء الماضي، أحدث الإحصائيات الخاصة بالجرائم ذات الدوافع السياسية، ولا يزال من غير المعروف بعد المكان الذي حدثت فيه إصابة زيهوفر بالعدوى.