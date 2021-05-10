شرطة بغداد تعلن اعتقال متهم اعتدى على أحد عناصر المرور

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاثنين، عن اعتقال متهم اقدم على الاعتداء على احد عناصر المرور اثناء واجبه.



وقالت القيادة في بيان، إنه "بعد حصول اعتداء على احد منسوبي مديرية المرور اثناء قيامه بواجبه ضمن تقاطع اللقاء في بغداد وهروبه تم متابعة الموضوع شخصيا من قبل قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة ووجه على الفور بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير قسم شرطة الكاظمية المقدسة".

وأضافت أنه "تم البحث والاستدلال عن هوية المعتدي وبالفعل تم مفاتحة القضاء الذي أصدر امر قبض وتحري بحق المتهم وبالفعل تم التحرك على مكان تواجد المتهم واعتقاله تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".